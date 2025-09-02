◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人の泉口友汰内野手が第１打席で中前打を放ち、自己最長の連続試合安打を「１３」に伸ばした。「２番・遊撃」で先発出場。０―０の初回１死、ヤクルト先発・奥川の高め１５０キロ直球をはじき返した。試合前時点の打率２割９分３厘は広島・小園の２割９分６厘に次ぐ２位。ペナント最終盤に入り、首位打者争いが激化している。