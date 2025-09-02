「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（３日開幕、伊勢崎）前節の伊勢崎で“まさか”の５戦全勝の完全Ｖを飾った栗原勝測（６０）＝伊勢崎・２０期。レース名が黒潮杯（元船橋Ｇ１）だったので、元船橋勢が大活躍。中でも鈴木圭一郎（浜松）のアドバイスを最大限に生かした栗原が、見違える動きで３年２カ月ぶりの優勝、３年３カ月ぶりの完全Ｖを飾った。ハンデが重化した今節も侮れない存在だ。「前節はカム位置の調整