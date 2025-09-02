◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が１３号先制２ランを放った。初回１死二塁、広島先発・床田の初球を強振。打球は一直線に右翼スタンドに飛び込んだ。ベンチ前でハイタッチしたのち、８月１３日ヤクルト戦（神宮）以来となるホームランパフォーマンスのデスターシャも決めた背番号７は「一打席目からチャンスでまわしてもらって、ファーストストライクからしっかり捉