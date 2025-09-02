「広島−ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）歌手のクリス・ハートが試合前の国歌独唱を務めた。背番号は自身の誕生日である「８２５」をチョイス。柔らかい歌声を響かせると場内からは温かい拍手が送られた。大の鯉党であるクリス・ハート。ゲームではカープの選手を使用するほど思い入れは強い。「頭が真っ白になるぐらい緊張したんですけど、少しでも力になれたらなという思いで歌わせていただきました」と笑顔で振り返