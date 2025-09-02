7月投開票の参院選で特定の候補者に関心を持たせる内容のクイズを会社の労働組合会報誌に掲載し、公選法が禁じる署名運動をしたとして、さいたま区検は2日、同法違反罪で埼玉県内に本社がある会社の労組役員の50代男性2人を略式起訴した。さいたま簡裁は同日、罰金各20万円の略式命令を出した。起訴状によると、6月30日〜7月19日の間、特定の比例代表の候補者に関するクイズを掲載した会報誌を配布するなどし、計33人に署名を