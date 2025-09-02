女性に対しＳＮＳで脅迫のメッセージを送ったとして、２４歳の会社員の男が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区の会社員・安尾優作容疑者（２４）です。安尾容疑者は８月２８日、女性に対しＳＮＳで「お前殺すぞ次に見つけたら覚えとけよ」とメッセージを送り脅迫した疑いがもたれています。安尾容疑者は元々は女性とは面識がなく、今年７月に駅で突然女性に声をかけ、ＳＮＳ（インスタグラム）の連