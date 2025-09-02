「ハローキティ」大相撲ロンドン公演出発式に臨む横綱豊昇龍＝2日、東京・両国国技館（（C）2025SANRIOCO.，LTD.）横綱豊昇龍が2日、東京・両国国技館で行われた「ハローキティ」大相撲ロンドン公演出発式に出席し、初参加の海外公演に向けて「楽しみにしている。大相撲のすごさを伝えられたらいい」と意欲を口にした。ロンドン公演は10月15〜19日に開催される。サンリオは今回の公演を協賛。ロンドン郊外生まれというプロ