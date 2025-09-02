大卒1年目での日本代表初招集から約6年、Jリーグ屈指のセンターバックとして評価を高めてきたDF荒木隼人(広島)がEAFF E-1選手権でのアピールを経て、再び森保ジャパンに帰ってきた。CB陣に負傷者が相次ぐなか、巡ってきたアメリカ遠征への挑戦権。期待の29歳は「ある種チャンスでもあると思っているので、しっかり与えられたチャンスを掴めるようにやっていきたい」と力を込めた。荒木は関西大から広島に加入した2019年11月、