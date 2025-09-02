◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人は戸郷翔征投手が５勝目をかけて先発。初回の大ピンチを無失点で切り抜けた。戸郷は１回１死から長岡秀樹内野手、内山壮真捕手に連続四球を与え、１死一、二塁で４番・村上宗隆内野手を迎え、追い込んでからフルカウントになりファウルで粘られて最後は四球で歩かせ１死満塁。いきなり大きなピンチとなったが、オスナ内野手を三ゴロ併殺打に打ち取った。