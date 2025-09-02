２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４０円４９銭（０・６１％）高の３万９８２２円９９銭だった。３営業日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち２２６銘柄（約６８％）が上昇した。前日の欧州株式市場で主要指数が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも買いが先行した。特に商社や銀行株の値上がりが寄与した。一方、１株当たりの株価が高く、日経平均株価（２２５種）への