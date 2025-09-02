道立総合研究機構の２０２５年の秋サケの来遊数予測です。えりもより西では前年比１２６．２％と２０２４年を上まわる予測となっていますが、それ以外の海域では根室で４８．１％と２０２４年の半分以下で、いずれも不漁だった前年をさらに下まわる予測となっています。道内全体では２０２４年の６４．５％と、秋サケは２０２５年も不漁で高値が続く見通しです。