「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。メイショウハリオ（牡８歳、父パイロ）で今年の川崎記念などＪｐｎ１を４勝している岡田稲男調教師が、追悼の意を表した。岡田調教師のコメント「松本オーナーには開業当初からお世話になっていて、大事にしていただきました。胸が詰まる思い