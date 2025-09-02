自民党は2日午後、参議院選挙の総括を取りまとめる両院議員総会を開きました。この中で、進退が注目されていた鹿児島4区選出の自民党の森山裕幹事長は、幹事長の職を辞任する意向を明らかにしました。（自民党・森山裕幹事長）「選挙の責任者は幹事長である私である。本日、両院議員総会への報告をもって選挙結果の責任を取るべく幹事長の職を退任させて頂きたい」2日夕方開かれた会見で、自民党の森山幹事長は参議院選挙で大