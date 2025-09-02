東京・世田谷区で、女性の首を切りつけて殺害した疑いで韓国籍の男が逮捕された事件。事件当時、被害者と一緒に撮影をしていたというカメラマンは「いきなり悲鳴が聞こえて1階は血の海になっていた」と当時の緊迫した状況を語った。男は空港で確保された際、「女性は知っている人だけど、きょうは会っていない」との説明をしていて、調べに対し黙秘しているという。交際トラブルについて警察に相談事件から一夜が明けた、東京・世