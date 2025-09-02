初開催の「スイーツ博覧会」には開店直後から大勢の女性客が訪れた＝２日、そごう横浜店そごう横浜店（横浜市西区）は２日、開店４０周年記念企画「誕生祭」を開始した。第１弾として、全国の和洋菓子店から厳選した約５０店舗が出店する催事「スイーツ博覧会」（８日まで）を初開催。女性を中心に大勢の客が訪れている。旬の栗やサツマイモを使った甘味や、横浜をイメージしたスコーンなどを提供。イチジクとタコスとポテトサ