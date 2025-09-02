トータルビューティーカンパニー「uka（ウカ）」が、『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』の連載から生まれた短歌集、くどうれいん氏×歌人・染野太朗氏の共著『恋のすべて』とコラボレーション。9月19日（金）、限定パッケージのネイルオイルが登場します。コラボレーションを記念して、短歌集とネイルオイルのセットの購入者限定のスペシャルトークショーも開催されますよ。短歌集『恋のすべて』 × uka ネイルオイルの特別コ