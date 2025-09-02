3日(水)午前中にかけて、前線が北陸地方を南下するため、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。特に、3日(水)未明から朝にかけては、新潟県・富山県・石川県で線状降水帯の発生するおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川や用水路の増水に警戒してください。通勤や通学の際は交通情報にも注意して下さい。4日(木)〜5日(金)は、台風の卵と呼べる熱帯擾乱が発生して本州付近に近