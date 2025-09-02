【「PIKACHU DINER」受注販売（一部）】 受注販売受付期間：9月3日10時～9月17日16時59分 ポケモンは、ダイナーをイメージしたグッズ「PIKACHU DINER」の一部商品をポケモンセンターオンラインにて9月3日10時より受注販売する。受付期間は9月17日16時59分まで。 7月10日に発売され、早期完売した「PIKACHU DINER」の一部商品がポケモンセンターオンラインで受