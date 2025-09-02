マンチェスター・シティは2日、パリSGからイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが加入することを発表した。2030年夏までの契約となった。クラブは同日、8シーズンにわたって活躍したGKエデルソン・モラエスがフェネルバフチェへ完全移籍することを発表していた。そうした中で守護神の後釜として、ドンナルンマの獲得が決定。クラブは「196cmの長身で威厳があり、堂々とした存在感を放つドンナルンマが、豊富なトップレベ