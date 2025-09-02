¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤Ï1Æü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¡ØSEG¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¿¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ç¤Î²òÇ¤¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤Ïº£µ¨¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ(¢ªR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò1Ê¬1ÇÔ¤Î³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç»Ï¤á¤ë