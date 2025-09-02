さぬき市の小学校で開かれた授業 9月は「防災月間」です。さぬき市の小学校で災害時にどう行動すべきかを考える授業が開かれました。 （香川大学／金田義行 特任教授）「震度っていくつからいくつまであるか。0から7まであります」 児童の防災意識を高めてもらおうと、さぬき市のさぬき北小学校で開かれた防災授業です。 地震学が専門の香川大学の金田特任教授が地震の怖さを伝えました。 （香川大学／金田義