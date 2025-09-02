真庭市役所 高知市に住む20代の女性に対しSNS上で名誉を毀損する投稿をした疑いで、真庭市の職員の男が逮捕されました。 名誉毀損の疑いで逮捕されたのは、真庭市の職員の男（22）です。 警察によりますと、男は2025年1月14日から25日にかけて、高知市内に住む20代の女性に対してひぼう中傷する内容をSNS上で20数回にわたり投稿し、名誉を毀損した疑いが持たれています。 男が女性のことを一方的に知っていたとみられ