すべてのカムイには役割がある 日本古来の宗教である「神道」の起源は、自然界などあらゆるものや事象に霊魂が宿るとするアニミズムにあると言われています。 アイヌの人々も、この世のあらゆるものに「霊魂（ラマッ）」が宿ると考え、この世界は人間と霊魂がお互いに関わりあい、影響を及ぼし合って成り立っていると考えていました。 カムイは、日本語では「神」と訳されることが多いですが、正確には、大きな力を持った「高位