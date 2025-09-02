北海道旭川市保健所は２日、同市東鷹栖の昼食宅配弁当専門店「株式会社フレアスマイル昼めし屋」の弁当で腸炎ビブリオによる集団食中毒が発生したと発表した。弁当を食べた６９２人のうち１３〜８１歳の男女１４４人が下痢や腹痛などを訴えた。このうち６０歳代の男性１人が死亡したが、食中毒との因果関係は不明という。発表によると、同店は８月２５日に鶏のから揚げ「ザンギ」や魚の唐揚げなどを調理した。同日午後３時以