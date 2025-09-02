テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之がＭＣを務めた。この日はチュートリアル・徳井義実をゲストに迎えた。徳井は２００６年に、久保田は１７年に、井口は２２年にＭ−１グランプリを制覇。王者３人が一堂に会した。徳井は、Ｍ−１制覇する以前の０１年大会決勝で遭遇したトラウマを回想。「Ｍ−１史上最低点数やしな。５０点」と尊敬するダ