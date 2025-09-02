自民党はきょう、参議院選挙の敗北を総括した報告書を取りまとめ、石破総理は自身の責任に言及した上で、「地位にしがみつくつもりはなく、しかるべき時に決断をする」と話しました。午後1時半から始まった自民党の両院議員総会。参議院選挙の敗北を総括した報告書が示され、冒頭、石破総理は自身の責任に言及しました。石破総理「ある意味で“石破らしさ” というものを失ってしまった。国民の皆様方の期待に応えることがで