「グラビア・グラビア・オブ・ザ・イヤー2020」優秀賞受賞の俳優・牧野澪菜が2日、自身のSNSを通じ、結婚・妊娠を公表した。【写真】結婚・妊娠を公表ふっくらお腹を披露した牧野澪菜牧野は「私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります。私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かることができました」と報告。プライベートについ