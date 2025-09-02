山形県内は2日も厳しい暑さとなり、山形市では最高気温が35.9度となるなど県内4つの観測地点で猛暑日となりました。一方、山形地方気象台は、3日未明から朝にかけて、県内に線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。山形地方気象台によりますと、2日の県内は高気圧に緩やかに覆われて、晴れや曇りとなりました。各地の最高気温は、山形35.9度、東根35.8度、村山35.7度、米沢35.1度と4地点で猛暑日となりました。山形市では