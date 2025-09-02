東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 25496.55（-120.87-0.47%） 中国上海総合指数 3858.13（-17.40-0.45%） 台湾加権指数 24016.78（-54.95-0.23%） 韓国総合株価指数 3172.35（+29.42+0.94%） 豪ＡＳＸ２００指数 8900.57（-27.18-0.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80234.38（-130.11-0.16%） ２日のアジア株は、まちまち。上海株は反落。金融、エネルギーは上昇したもの