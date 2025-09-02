「巨人−ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）巨人の戸郷翔征投手が初回に１死満塁のピンチを招くも、何とか無失点で切り抜けた。立ち上がり、先頭の浜田は中飛に仕留めたが、２番・長岡から内山、村上とまさかの３連続四球で満塁のピンチを招いた。ここで内野陣がマウンドに集まり間をとったが、続くオスナに対してもボールが先行。三塁線を鋭く破られたが判定はファウルとなり、京セラドームがどよめきに包まれた。直後