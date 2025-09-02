ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０、伊８７ｂｐに拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%） ドイツ2.78 フランス3.582（+80） イタリア3.652（+87） スペイン3.389（+61） オランダ2.959（+18） ギリシャ3.479（+70） ポルトガル3.23（+45） ベルギー3.365（+59） オーストリア3.104（+32） アイルランド3.029（+25