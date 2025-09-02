報告書の提出 鹿角市役所 8月22日 ハラスメント１件を認定した秋田・鹿角市議会政治倫理審査会の調査結果が公表されました。除雪をめぐり、職員に対して高圧的な態度で迫ったということです。 鹿角市の職員に対するパワハラを巡り、アンケートにあった３件の事案について政治倫理審査会では調査を進めてきました。このうち１件について市の職員に対してハラスメントがあったと認定し、先月２２日、議長あてに報告書が