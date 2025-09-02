相葉雅紀さん（42）と櫻井翔さん（43）がCMで共演。撮影中の和やかなエピソードを明かしました。相葉雅紀さん：2人で撮影するのは久々だったから、ここはどうだったとか、あと嵐の曲かけながら…。櫻井翔さん：今同じこと思いました！相葉雅紀さん：嵐の曲かけてテンション上げながら撮影に向かうっていう。セブン‐イレブンの新イメージキャラクターに就任した、嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さん。相葉雅紀さん：一緒に嵐の曲聞くと