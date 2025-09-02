韓国映画「ただ悪より救いたまえ」「ベテラン」シリーズ、「ソウルの春」など、多くのヒット作に出演している俳優のファン・ジョンミン（５５）が、１０年ぶりにミュージカルに出演する。ファン・ジョンミンは２日、ソウルで行われたミュージカル「ミセス・ダウトファイア」制作発表会に出席し、久しぶりのミュージカル出演について明かしたと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。同作は、１９９３年に公開