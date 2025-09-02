大分も初の1000円台となるのでしょうか。 県内の最低賃金について話し合う審議会の6回目の話し合いが現在行われています。 9月までもつれる異例の事態となっていて、2日で合意となるのか注目されます。 時給954円となっている県内の最低賃金。全国平均の1055円よりもおよそ100円低く、全国で下から10番目の水準です。 2025年度の県内の最低賃金について、国の審議会は「64円」を引き上げ額の目安としていて、この通り実現すれ