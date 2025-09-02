◇パ・リーグオリックスｰソフトバンク（2025年9月2日みずほペイペイ）「1番中堅」でスタメン出場したオリックス広岡が難敵・モイネロの立ち上がりをとらえた。初回、ファウル5球で粘った8球目、151キロの速球を左翼ホームランテラスへ運ぶ先制7号ソロ。「打ったのはまっすぐです。（バットの）芯で（捉えることができて）良い角度で上がってくれました。なんとか塁に出ようと思っていたんですが、良い形で先制できてよか