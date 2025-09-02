【fromis_9出演】ギャグコンサート 2025年より新事務所のASND Entertainmentへ移籍し、SONG HAYOUNG(ソン・ハヨン)、PARK JIWON(パク・ジウォン)、LEE CHAEYOUNG(イ・チェヨン)、LEE NAGYUNG(イ・ナギョン)、BAEK JIHEON(ペク・ジホン)による5人体制で新たなスタートを切ったfromis_9(プロミスナイン)。移籍前と同じグループ名での活動再開はファンを歓喜させ、新体制となって初のカムバックとなった「From Our 20's」(6月25