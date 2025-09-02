◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月2日京セラD）ヤクルトのホセ・オスナ内野手（32）が、両手でヘルメットを地面に叩きつけて怒りをあらわにした。初回、3者連続四球で迎えた1死満塁のチャンスだった。オスナは戸郷の4球目だった151キロ直球を左翼線にファウル。ラインギリギリの打球に、高津監督がリプレー検証を要求したが判定は変わらなかった。何度か首をかしげたオスナは、その後、2球ファウルで粘った後に、