リコーは、商用印刷・産業印刷事業の取り組みについて説明した。同社では、商用印刷領域において、インクジェット技術を用いたデジタル印刷機のラインアップを強化。さらに、産業印刷領域ではデジタル印刷機に加えて、インクジェットヘッドの外販にも力を注いでいる。リコー コーポレート上席執行役員 リコーグラフィックコミュニケーションズBUプレジデントの宮尾康士氏は、「商用印刷・産業印刷事業を担当するリコーグラフィック