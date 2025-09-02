VTuber事務所「すぺしゃりて」所属の永遠の17歳、本阿弥あずさが贈る、前代未聞の「世代・年代」別のチーム戦格ゲー祭り――「あじゅ姉フェス 敬老杯」がついに開幕します！大人気タイトル『STREET FIGHTER 6』を舞台にミドルシニア、ミドル、そして、あじゅ姉率いるフレッシュ世代……幅広い年代の猛者たちがチームを組み、プライドをかけた熱いバトルを繰り広げます。大会は敬老の日、9月15日（月・祝）18:00より、本阿弥