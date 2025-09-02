能登半島地震の発生以降、奥能登を中心に人口減少が一段と進む中、石川県珠洲市の推計人口が初めて1万人を割り込んだことが、県のまとめで分かりました。県が毎月公表している人口の推計結果によりますと、8月1日時点の人口は輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の奥能登2市2町を合わせて4万8600人で、能登半島地震が発生して以降、1年8か月の間に6613人、率にして12%減少しました。中でも珠洲市は1769人の減少となり、初めて推計人口