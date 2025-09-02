9月13日に東京で開幕する世界陸上に、金沢市の星稜高校2年生の清水空跳選手が男女混合4×400メートルリレーで代表入りを果たしました。身長164センチと短距離界では小柄な清水空跳選手が、なぜ、驚異的なタイムを出せるのか？1984年ロサンゼルスオリンピックの400メートルハードルに出場し、日本代表コーチの経験もある金沢星稜大学の大森重宜教授は、清水選手の「腕」と「足」に着目し高く評価しています。金沢星稜大学・大森重宜