日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 127(69) TOPIX先物 9月限12(12) 12月限 2( 2) 日経225ミニ 9月限 305( 305) ◯みずほ証券 限月取