金沢市内で冠水被害が相次いだことを受け、村山卓市長は逆水門の遠隔システムやアンダーパスの侵入防止ゲートを前倒しで導入する考えを示しました。金沢市議会の9月定例会は2日、開会し、一般会計で53億7000万円あまりとなる補正予算案が提出されました。村山卓市長は、8月の大雨で浸水エリアとなった間明町2丁目の伏見川の逆水門を遠隔操作できるよう改良工事を前倒して、年度内をめどにシステムを導入する考えを示しました。冠水