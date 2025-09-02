日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限2962(1174) 12月限 532( 532) TOPIX先物 9月限4439(4099) 12月限3017(3017) 日経225ミニ 9月限2562(2476)