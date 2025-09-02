日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3041(2941) 12月限97(97) TOPIX先物 9月限5807(5807) 12月限 4( 4) 日経225ミニ 9月限 56953( 56953