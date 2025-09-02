8月上旬、石川県内を襲った記録的な大雨。特に被害が大きかった河北潟周辺と能登内浦の沿岸部について、県は冠水被害の要因を検証します。8月7日に発生した線状降水帯に伴う記録的な大雨により、各地で道路や住宅が水に浸かる被害が相次ぎました。大規模な冠水に見舞われた河北潟周辺と、地盤沈下が進んだ影響で高潮被害が深刻な能登内浦の沿岸部について県は、その要因を検証する国や県、市と町からなる協議会を立ち上げました。