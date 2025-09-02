日経平均株価 始値42299.63 高値42473.67 安値42084.78 大引け42310.49(前日比 +121.70 、 +0.29％ ) 売買高17億7339万株 (東証プライム概算) 売買代金3兆9534億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反発、前日の急落の反動で切り返す ２．米国はレーバーデーで休場、