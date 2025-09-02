¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡×¤Î¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤«¤é¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸ÂÄê¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡USJ¤È¤Î¶¦ÁÏ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÈËâ½÷¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡ÖKATE¡×¤«¤é¸ÂÄê¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬È¯Çä♡