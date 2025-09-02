日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万1250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 147( 147) モルガンMUFG証券 105( 105) BNPパリバ証券 28(28) ソシエテジェネラル証券24(24) 楽天証